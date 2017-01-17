



Dün sabah başlayan etkili kar yağışı hiç durmadan devam ediyor. Gece boyunca yağmaya devam eden kar, bazı bölgelerde trafiği olumsuz etkiledi.

Gevgeli hariç tüm Makedonya'da yağan kar nedeniyle özellikle Kırçova ve Ohri arasındaki Preseka dağ yolu ile Gostivar ve Kırçova arasındaki dağ yolu Straja'da ağır taşıtlara yasak koyulduğu bildirildi. Pirlepe yakınlarındaki Pletvar dağ yolunda ise meydana gelen sis görüş mesafesinin 80 metreye düşürdü.

Ülke genelindeki diğer yollarda da kış şartlarında akan trafikte yer alacak sürücülere Makedonya Motorlu Taşıtlar Birliği dikkatli olmaları konusunda uyardı.