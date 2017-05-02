



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 979 gün sonra kurucusu ve doğal lideri olduğu AK Parti'ye gelerek üyelik beyannamesini imzaladı ve partiye üye oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden makam aracıyla AK Parti'ye hareket eden Erdoğan'a, çok sayıda araç konvoyla eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, TBMM Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı ve AK Parti genel başkan yardımcıları tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti'ye üyelik töreninin gerçekleştirileceği salona geçti.

Üyelik beyannamesini imzaladı

Erdoğan, parti genel merkezinde üyelik beyannamesini imzalayarak AK Parti'ye üye oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs'ta yapılacak AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkan seçilmesinin ardından sadece parti üyesi olarak değil parti genel başkanı olarak Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürecek.

"Yuvama, sevdama yeniden dönüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde yaptığı konuşmada, "27 Ağustos 2014 tarihinde milletimiz tarafından cumhurbaşkanlığı görevine seçilmem sebebiyle Anayasa gereği ayrılmak zorunda kaldığım, kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma bugün yeniden dönüyorum." dedi.

"Bize asırlar gibi gelse de tarihi süreklilik içinde denizde damla misali olan 979 günlük ayrılığımızın sona eriyor olması, beni asıl bu bakımdan heyecanlandırıyor." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Milletimiz adına öncülüğünü, hizmetkarlığını, bu kutlu yürüyüşü inşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Buna inancım tam." şeklinde konuştu.

'Cumhurbaşkanımızı genel başkan adayı olarak teklif edeceğiz'

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "21 Mayıs'ta olağanüstü kongremizi yapmaya karar verdik. Yeni bir heyecan, yeni bir ümitle, yeni bir başlangıçla Sayın Cumhurbaşkanımızı genel başkan adayı olarak teklif edeceğiz." dedi.

Yıldırım, "Bugün Türk siyaseti ve demokrasisi için tarihi bir gün yaşıyoruz. Aziz milletimizin kararı doğrultusunda ülkeyi yönetenleri milletin ve siyasetin üstünde görme anlayışı artık sona ermiştir. Milletin adamı, millete hizmetin adresi kurumuna, AK Parti'ye, milletin tasvibiyle bugün dönüyor." diye konuştu. TRT