Makedonya’daki Belediye Başkanları ve Konsey üyelerinin görev süreleri bugün itibariyle son buldu. Seçim yasasına göre Mayıs ayının ilk yarısında yapılması gereken yerel seçimler, Meclis Başkanının seçilmemesi ve dolayısıyla ilan edilmemesinden dolayı düzenlenemedi.

Makedonya Yerel Birlimler Birliği (ZELS), dün siyasi partilere çağrıda bulunarak yeni yasal düzenlemeler yapılmasını istedi.

Belediye Başkanlarının göreve devam edip etmeyeceği hakkında yasalardaki farklı yorumlamalardan kaçınılması gerektiğini belirten ZELS Başkanı Kotse Trayanovski, mecliste yasa değişikliklerinin yapılması ve bu sayede yerel seçimlerin ilan edilmesini talep etti.

Her geçen günün belediyelerin çalışmalarına zarar vereceğini kaydeden Trayanovski, anaokulu, ilkokul, lise, kültür kurumları ve itfaiye başta olmak üzere belediyelere bağlı birçok birimin çalışamayacağını sözlerine ekledi.

Yerel Yönetimler Bakanlığı da Meclis başta olmak üzere ilgili kurumların soruna çare bulmasını ve belediye başkanlarının yenilerinin seçimine kadar görevde kalabilmesinin sağlanmasını istedi.

Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, dün VMRO-DPMNE hariç parti grup başkanlarıyla yaptığı koordinasyon toplantısında yerel seçimlerin Ekim ayının ilk yarısında yapılması ve yasa değişiklikleri konusunda uzlaşma sağlandığını açıklandı.