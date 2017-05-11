Yerel Yönetim Bakanlığı ile Yerel Yönetim Birimleri Birliği (ZELS), yerel seçimlerin yapılamaması ve getireceği sorunlar hakkında Meclis Başkanı Talat Caferi’den çözüm bulması istendi.
Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru ve alınan yetkisizlik cevabının ardından, 15 Mayıs’ta görev süresi sona erecek olan Belediye Başkanları ile konsey üyelerinin durumu için yek yetkili kurum olan meclisin bir an önce harekete geçmesi talep edildi.
Bakanlık, partilerin yerel yönetimlerde sorun ortaya çıkmaması için seçim yasasında değişiklik yapılmasını ve partilerin uzlaşmasını talep etti.
Bu talebin karşılık bulması için mecliste komisyonların kurulması gerekliliği de dile getirildi.
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