Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Talat Caferi'nin bugün parti grup başkanlarıyla geçekleştirdiği koordinasyon toplantısında yerel seçimlerin Ekim ayının ilk yarısında yapılması ve belediye başkanları ile meclis üyelerinin görevlerinin seçimlere kadar devam etmesi görüşüldü.
Toplantıya katılan SDSM, BDİ, Arnavut Birliği, PDŞ ve BESA temsilcileri seçimlerin Ekim ayında gerçekleşmesi ve belediye başkan ve mecli üyelerinin görevlerinin seçime kadar devam etmesi görüşüne yeşil ışık yaktı. Toplantıya VMRO-DPMNE temsilcisi ise katılmadı.
Meclis Başkanı Talat Caferi, yerel seçimlerin ilanı ve belediye başkanı ile meclis üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasına dair Seçim yasası değişikliğinin yapılması için tüm siyasi partilere Meclisteki çalışma grupları ve organların oluşturulması çağrısında bulundu.
Caferi ayrıca, tüm siyasi diyalogların Makedonya Cumhuriyeti Meclisinde yapılması gerektiği ve demokratik sürecin kesintisiz sürmesi gerektiğini savundu.
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