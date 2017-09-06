



Makedonya’da 15 Ekimde gerçekleşen yerel seçimler için bağımsız olarak seçime katılmak isteyen adayların imza toplamak için verilen süre tamamlandı.

İmza toplayan toplam 27 Belediye başkan adayı yerel seçimlere katılma hakkı kazandı. 27 Başkan adayı toplam 22 belediyede yarışacak. Türk Belediyeleri Merkez Jupa ve Plasnica’da bağımsız adaylar bulunmuyor.

Yerel Seçimlere katılma hakkı kazanan bağımsız belediye meclis üye adayları ve listelerinin sayısı ise 48. Bağımsız meclis üye adayları ise toplam 27 Belediyede yarışacak.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Doğu Makedonya bölgesindeki Karbinci Belediyesinde Meclis Üyeliğine İzzet İbrahimsoylu adaylığını koydu.

Devlet Seçim Komisyonu, herhangi partiden aday başvurusu yapılmadığını ifade ederken adaylık başvuru süresinin 14 Eylül tarihine kadar devam ettiğini hatırlattı.