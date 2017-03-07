Makedonya Meclisi, kurucu oturumunu tamamlamayıp henüz başkanını seçmediği, dün de partilerden böyle bir talep gelmediğinden dolayı yerel seçimlerin ilan edilmesi için on tarihi kaçırdı.

Seçim yasasına göre Mayıs’ın ilk yarısında yapılması gereken yerel seçimlerin, 70 günden az veya 90 günden uzun olmamak kaydıyla en geç düne kadar ilan edilmesi gerekiyordu. Aynı yasaya göre yerel seçimleri sadece Meclis Başkanı ilan edebiliyor.

Belediye Başkanlarının görev sürelerinin 22 Mart’ta sona ereceği göz önüne alındığında, halen hükümetin daha kurulamadığı bir dönemde belediyelerin başında kimlerin bulunacağına ise cevap verilemiyor.

Bu durumda partilerin tek çıkış yolu olarak seçim yasasında değişiklik yapmak olarak kalıyor. Eğer ki partiler anlaşmaya varırsa seçim yasasında yapılacak değişiklikle belediye başkanlarının görev süreleri,yenileri seçilene kadar devam ettirilecek. Aynı zamanda partilerin Mayıs ayının ilk yarısında yapılması gereken yerel seçimlerin yer aldığı maddeyi de düzenlemesi gerekecek. Bu yasa değişikliğiyle olayın çözülmesi kolay olarak görülse de üçte ikilik çoğunluğa ihtiyaç duyulduğu düşünüldüğünde sürecin beklenenden de uzun sürebileceği tahmin ediliyor.