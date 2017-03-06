Makedonya’daki siyasi kriz bu kez de yerel seçimlerin yapılmasını engelliyor.

Yerel seçimlerin en geç bugün ilan edilmesi gerekiyor. Ancak Meclis Başkanı halen seçilmediği için nasıl ilan edileceği tartışılıyor.

Seçim yasasının 16. Maddesinin birinci fıkrasında, “Belediye Başkanı ve konsey üyeleri seçimi her dört yılda bir Mayıs ayının ilk haftasında tüm belediyelerde eş zamanlı yapılır” deniyor. Bunun yanı sıra aynı yasaya göre yerel seçimlerin ilan edildiği tarih 70 günden az, 90 günden fazla olmamalı. Yani seçimler bugün ilan edilirse, 14 Mayıs’a kadar tam 70 gün kalıyor.

Makedonya meclisi 11 Aralık seçimlerinden sonra kurucu meclis toplantısını düzenlemişti. Ancak bu toplantıda sadece milletvekillerinin görevleri tasdik edilmişti. Meclis Başkanının seçimi ise ertelenmişti.

Partilerin bu konudaki farklı tutumları ise konunun çözümünü zorlaştırıyor. VMRO-DPMNE, yerel seçimlerin yeni erken parlamento seçimleriyle 14 Mayıs’ta yapılmasını istiyor. SDSM ise şu anda hükümet koalisyonunu kurma hedefinden sapmak istemiyor. BDİ, yerel seçimlerin yasanın öngördüğü tarihte yapılmasını talep ediyor.

Eğer ki yerel seçimler bugün ilan edilmezse, milletvekillerinin önümüzdeki dönemde seçim yasasında değişiklik yapması gerekecek. Bu değişiklikler için üçte ikilik çoğunluğa ihtiyaç duyulacak.