Meclis Başkanı Talat Caferi, 15 Ekim’de yapılması planlanan yerel seçimler için en geç 6 Ağustos’ta kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

MİA’ya açıklamalarda bulunan Caferi, yerel seçimlerle ilgili partilerden henüz bir girişim yapılmadığını söylerken, 6 Ağustos’ta yerel seçimlerin imzalanmasıyla sürecin başlayacağını belirtti.

Meclisin 4 Ağustos’ta tatile gireceğini açıklayan Caferi, en geç 3 Ağustos’a kadar bütçe değişikliğinin oylanacağını, bunun yanı sıra yarıda kalan Devlet Memurları Ajansı Müdürü seçimi, Başsavcı Marko Zvrlevski’nin görevden alınması ve meclisin Genel Sekreter Yardımcılarının seçimi oturumlarını da bu süreye kadar tamamlamak istediğini sözlerine ekledi.

Partiler Yerel Seçimleri Bekliyor

Yoğun geçen bir siyasi gündemden sonra yaz tatilini bekleyen siyasiler, buna rağmen yerel seçimler için de hazırlıklarını sürdürecek. Meclis Başkanı Caferi’nin 6 Ağustos’ta yerel seçimleri ilan etmesi halinde, seçim kampanyası resmi olarak 25 Eylül’de başlayacak.

Muhalefetteki VMRO-DPMNE, yerel seçimlerle birlikte parlamento seçimlerinin de yapılması talebini bir kez daha yinelerken, iktidardaki SDSM yerel seçimleri kafi görüyor.

BDİ, geçen yerel seçimlerde kazandığı belediyeleri elinde tutma umudunu taşıyor. Partiden, yerel seçimler için gerekli tüm hazırlıklarını yapıldığını kaydediliyor. Diğer Arnavut partileri de yerel seçimlerden olumlu sonuçlar beklediğini duyuruyor.

Seçim yasasına göre Mayıs’ın ilk yarısında yapılması gereken yerel seçimler, kararnameyi imzalaması gereken Meclis Başkanının seçilememesi yüzünden bu tarihte yapılamamış. Meclis Başkanının seçimi ve parlamentonun çalışmaya başlamasıyla birlikte yasada değişiklik yapılarak Ekim’in ilk yarısına kaydırılmıştı.

Мakedonya’da 10’u Üsküp Büyükşehir Belediyesine bağlı toplamda 80 belediye bulunuyor. Bunlardan Merkez Jupa ve Plasnitsa, Türk belediyeleri olarak göze çarpıyor.