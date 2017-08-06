Meclis Başkanı Talat Caferi, yerel seçimlerin 15 Ekim’de yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kararnamenin Devlet Seçim Komisyonu iletileceğini kaydeden Caferi, seçim sürecinde anayasaya uyulması ve dahil olan tüm kurumların demokratik, adil ile huzurlu bir şekilde geçmesi için ortam hazırlaması çağrısında bulundu.

Caferi, seçim kampanyasının başlayacağı tarihten itibaren meclisin oturumlar düzenlemeyeceğini kaydederken, buna gerekçe olarak meclis kürsüsünün siyasi kampanyaya dönüşmesine engel olunması olarak gösterdi.