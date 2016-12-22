Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov bugün Üsküp Büyükelçiliği görevine yeni atanan İran İslam Cumhuriyeti, Fas Krallığı, Japonya ve Burkina Faso Devletlerinin Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul edecek.
Güven mektuplarını İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Hossein Karimi, Fas Krallığı Büyükelçisi Zakia El Midaui, Japonya Büyükelçisi Kiyoşi Koinuma ve Burkina Faso Büyükelçisi Amadu Dicko sunacak.
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