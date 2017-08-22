Makedonya hükümeti, bugünkü Bakanlar Kurulunda meclisin yeni başsavcının seçilmesi için resmi prosedürü başlatması tavsiyesinde bulunacak.

Geçtiğimiz Cuma günü Hükümet Sözcüsü Mile Boşnyakovski, sürecin başlatılması için bugünkü bakanlar kurulundan karar çıkmasını beklediklerini söyledi.

Yasaya göre, meclisin yeni başsavcının seçimi için resmi gazetede yayınlayacağı ilanla süreci başlatması gerekiyor. Aynı ilanın biri Makedonca biri Arnavutça olmak üzere iki günlük gazetede de yayınlanma zorunluluğu bulunuyor.

İlanın resmi gazetede yayınlanmasından 15 gün içerisinde başvurular kabul ediliyor. Başvurular, olumlu veya olumsuz düşünce alınması için Hakimler ve Savcılar Konseyine iletiliyor. Konsey de 15 gün içerisinde adaylar hakkındaki düşüncelerini açıklamalı bir şekilde hükümete geri gönderiyor.

Birden fazla olumlu görüş olsa bile hükümet sadece birini başsavcı adayı olarak meclisin onayına sunuyor. Eğer konsey 15 gün içerisinde görüş bildirmezse ek 15 günlük süre veriliyor ve görüş gelmemesi halinde otomatik olarak olumlu olarak değerlendiriliyor. Konseyin adaylardan hiçbirine olumlu görüş bildirmemesi halinde ilan yenileniyor.

Hükümetin adaylardan birini seçilmesi üzere meclise gönderiyor. Başsavcı seçilmesi için salt çoğunluk (61 milletvekilinin evet oyu) gerekiyor.

Görev süresi 6 yıl olan başsavcının bir kereye mahsus görevi uzatılabiliyor.