İki gündür Makedonya’da resmi temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Avrasya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Brian Hoyt Yee, görüşmelerini tamamladıktan sonra basına açıklamalarda bulundu.

Makedonya meclisinde çoğunluğu bulunan koalisyona yeni hükümeti kurma olanağının sağlanması gerektiğini vurgulayan Yee, yeni hükümetin reform sürecine odaklanması gerektiğini belirtti.

Yee, “Siyasi liderler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar işbirliği ruhu içinde sadece Perşembe günü değil uzun süredir devam eden siyasi krizin yaralarını sarmaya çalışmalı. Bunu yapmanın yolu da reformlara odaklanmış ve ülkeyi AB ve NATO’yla bütünleşme yoluna götürecek yeni hükümettir” ifadelerini kullandı.

Perşembe günü mecliste yaşananları kınayan Yee, sorumluların bulunması ve bir an önce adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Yee, Talat Caferi’yi Meclis Başkanı olarak tanıdıklarını ve aynısını AB ve NATO’nun da yaptığını açıkladı.