Yargıtay, dün yaptığı toplantıda Beşinci İdare Amiri Goran Gruyevski ile Güvenlik ve İstihbarat İdaresi çalışanı Nikola Boşkovski’nin tutuklama kararına yaptığı itirazı değerlendirdi.

Üsküp Birinci Asliye Mahkemesinin verdiği tutuklama kararı, Yargıtay tarafından onandı. Ancak resmi olmayan bilgilere göre polis ekipleri ne Gruyevski ve de Boşkovski’yi evlerinde bulamadı. Konuyla ilgili resmi bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.

Target” ve “Tvrdina” davaları sanıkları Grueyevki ve Boşkovski, İçişleri Bakanlığının sistemlerini kullanarak binlerce kişiyi yasalara aykırı şekilde dinlemek ve bu kayıtların delil oluşturmaması için imha etmekle suçlanıyor.