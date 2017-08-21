Sırbistan’ın Üsküp’teki tüm büyükelçilik personelini acil istişare toplantısına çağırmasının altında yatan neden hakkında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç açıklama yaptı.

Vuçiç, Sırp istihbaratının “Sırbistan kurumları ve organlarına karşı saldırgan eylemler hakkında yeterli deliller” elde ettiğini ve bu nedenle personeli çağırdıklarını kaydetti.

Sırbistan’ın her şeye rağmen Makedonya’yla dostane ilişkilerine devam edeceğini belirten Vuçiç, önümüzdeki 10 gün içerisinde konunun netlik kazanacağını sözlerine ekledi.

Makedonya hükümeti ise bugün yaptığı açıklamada, iki komşu ülkenin hassas konular hakkında yaşadığı sorunlara, iyi komşuluk ilişkileri prensibi, bölgesel işbirliğinin arttırılması ve ülkeler arası sorunlara karışmadan Makedonya’nın çıkarlarını koruyarak yaklaştığını duyurdu.

Sırbistan’dan yapılan açıklama büyükelçilik çalışanlarının geri çekilmesi hakkında tatmin edici bir cevap vermese de Sırp medyası olayı Makedonya ile Kosova arasındaki ilişkilere bağlıyor.

Makedonya’nın BM toplantılarında her zaman Kosova lehine oy kullanması ve son olarak Kosova’nın UNESCO üyeliğini teklif edecek ülke olacağı iddiaları Sırp basınında sıkça dile getirilen nedenler olarak öne çıkıyor.

Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Daçiç, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla, Sırbistan’ın Makedonya’yı anayasal ismiyle tanımasının bir “hata” olduğunu söylemişti.