



Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan tren krizine ilişkin Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Vuçiç, kendisinin ve hükümetin olası bir faciayı engellemek ve o insanların hayatlarını kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Vuçiç açıklamasında, "Treni Kosova'ya doğru gitmesi için teşvik edebilirdik. Fakat bunu yapmadık. Çünkü her iki tarafta da ölüler olabilirdi." dedi.

Belgrat'tan Kosova'nın Mitrovica kasabasına doğru giden tren hakkında ayrıca Vuçiç, "Sadece bir yolcu treni söz konusu. Tank yada askeri bir araç değildi. Çocuklu aileler taşıyordu." dedi.

Son olarak Vuçiç, "Arnavut tarafı treni silahlı bir şekilde bekliyordu, trendeki Sırplara geri dönmeleri için yalvarmasaydım savaş çıkabilirdi." dedi.