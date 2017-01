Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, istikrar ve barışın en önemli konu olduğunu, dolayısıyla barış ve istikrarın tesis edilmesi adına, Sırbistan ile Kosova arasında kırmızı hat kurulmasına razı olabileceğini belirtti.

Belgrad ve Priştine’nin silahları unutması ve her konuyu görüşmesi gerektiğini kaydeden Vuçiç, hiç kimsenin Kosova’da Sırpları öldürmeyi istemeyeceğini umut ettiğini söyledi.

"Her şeyi çözebiliriz. Her an görüşebilmek için Belgrad ile Priştine arasında kırmızı hat kurulması gerekiyorsa, buna karşı değilim. Barış ve istikrarı sağlamak için bir şeyler yapmamız gerekir” ifadelerini kullanan Sırp Başbakan Aleksandar Vuçiç, Priştine ile Belgrad’ın silahları unutup her konuyu diyalog çerçevesinde ele almaları gerektiğini savundu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitrovica şehrine yapılması planlanan seferlerin tanıtımı amacıyla 14 Ocak'ta yola çıkan tren, Kosova'dan izin alınmadan ülkeye girmek istemesi üzerine geri çevrilmişti.

Üzerinde 21 dilde "Kosova Sırbistan'dır" ifadelerinin bulunduğu ve Sırbistan bayrağı renklerine boyanmış tren, Belgrad'dan yola çıkmasının ardından Kosova sınırına 10 kilometre uzaklıktaki Rashka şehrinde yetkililerce durdurulmuş ve tren bir süre burada bekledikten sonra hareket noktasına dönmüştü.