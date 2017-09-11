



Ana muhalefet VMRO-DPMNE, üç bakan için Meclise gensoru önerisi sundu. Gensoru önerisi bugün Meclisin 13. Oturumunda gündeme gelecek.

Meclis bugün düzenlenecek 13. Oturumda VMRO-DPMNE milletvekillerinin Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov’a, Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanı Lupço Nikolovski ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mila Carovska’ya verilen gensoru önerisini tartışacak.

Meclisin 13. Oturumunda farklı yasaların da tartışması bekleniyor.