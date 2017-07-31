VMRO-DPMNE, 29 Temmuz’da görev süreleri sona eren Yürütme Komitesinin yeni kadrosunu oybirliğiyle belirledi. Özel Yetkili Savcılığın haklarında soruşturma yürüttüğü eski bakan ve partinin üst düzey isimleri Saşo Miyalkov, Gordana Yankulovska, Mile Yanakievski, Vladimir Peşevski, Martin Protugyer kendilerine yeni kadroda yer bulamadı. Parti Başkanı Nikola Gruevski’nin yanı sıra yürütme kurulunda İliya Dimovski, Antonio Miloşoski, Nikola Todorov, Vladimir Gyorçev, Koce Trayanovski, Daneila Rangelova ve Emil Dimitriev’in ise yürütme komitesinde görevleri bir dönem daha devam ettirildi. Görevine devam eden isimler arasında partinin Türk üyesi Nermin Telovska da bulunuyor.

Partinin yeni Yürütme Kurulu şu isimlerde oluşuyor:

Nikola Gruevski (VMRO-DPMNE Genel Başkanı ve Yürütme Komitesi Başkanı), Hristiyan Mickovski (Genel Sekreter), Nikola Srbov, Bogdan İlievski, DEyan Yovanovski, Svetlana Kolariç, Dragi Dimitrievski, Zekir Ramçıloviç, Nikola Poposki, Antonio Miloşoski, İliya Dimovski, Koce Trayanovski, Daniela Rangelova, Vladimir Neloski, Aleksandar Nikoloski, Vladimir Gyorçev, Ceri Naumof, Nikola Todorov, Nermin Telovska, Slavçe Trpeski, Armen Neziri, İgor Nikolov, Aleksandar Trgaçevski, Zoran Stavreski, Zlatko Perinski, Aneta Stoyanovska Stefanva, Sead Solakovski, Mario Cvetkovski, Emil Dimitriev, Ane Laşkoska, Zoran İlioski, Diana Trantalovska ve Aleksandar Gyorgiev.