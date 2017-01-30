VMRO-DPMNE, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, BDİ’yle hükümet koalisyonu hakkında anlaşmaya varılamadığını açıkladı.

Açıklamada, “ ‘Daha İyi Bir Makedonya İçin’ koalisyonuyla son seçimlerden en çok milletvekili ve oy çıkartan parti olarak, hükümetin kurulmasının krizi derinleştirmek değil krize son vermek amacı taşıdığını düşünüyoruz. Bu yüzden krizden çıkmak ve reform sürecini öncelikli hale getirmek için yeni seçimlerin yapılmasını olgun bir çözüm olarak görüyoruz” denildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, “Bunun dışındaki herhangi bir çözümün hali hazırda bölünmüş olan toplum arasında daha çok çatışma ve sorun getirecektir” ifadelerine yer verildi.

Hükümet için koalisyon kuramayan VMRO-DPMNE lideri Nikola Gruevski’nin, hükümeti kurma yetkisini Cumhurbaşkanı İvanov’a iade etmesi bekleniyor.