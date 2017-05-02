



VMRO-DPMNE ve koalisyon ortakları milletvekilleri bugün meclis Başkanı'nın ofisinde toplandı. Toplantıda VMRO-DPMNE Genel Başkanı Nikola Greuvski, Başbakan Emil Dimitriev ve geçen dönem Meclis Başkanı Trayko Velyanovski yer alıyor.

'Daha iyi Makedonya' koalisyonu milletvekillerinin neden Meclis Başkanı ofisinde toplandığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

VMRO-DPMNE Milletvekili Antonio Miloşoski sosyal ağ üzerinden yaptığı açıklamanın bir böülümünde "Seçilen her milletvekilinin görevi Meclis Kurallarını, kanunları ve Anayasayı korumaktır. Yurt dışında oluşturulan hiç bir platform Meclis Kurallarını hiçe sayamaz" ifadeleri yer alıyor.

Miloşoski açıklamasında ayrıca siyasi şiddete sebep olan ve Meclis kuralları dışında hareket eden Ferid Muhiç ve Misovski'ye karşı suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.