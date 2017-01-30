Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov tarafından 9 Ocakta VMRO-DPMNE Lideri Nikola Gruevski'ye verilen hükümeti kurma görevinin 20 günlük süresi bu gece yarısında sona eriyor.
Bir yandan VMRO-DPMNE koalisyon ortağı partilerin liderlerini Üsküp'teki Genel Merkezine çağırdı. VMRO-DPMNE üst düzey isimleri ile koalisyon ortaklarının katıldığı toplantıda Türk Demokratik Partisi Geneş Başkanı Beycan İlyas da yer alıyor.
Diğer yandan BDİ'nin Kalkandelen'deki Genel Merkezinde de VMRO-DPMNE ile hükümet kurulup kurulmayacağı tartışmaları sürüyor.
Bu gece saat 00.00'a kadar her iki genel merkezden çıkacak kararlar ise merak konusu.
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