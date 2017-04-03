VMRO-DPMNE, dün “Tek Makedonya” bildirisinin yayınlayarak tüm halkı ülkenin milli çıkarları etrafında toplanmaya davet etti.

Partinin üst düzey isimleri Nikola Poposki, Antonio Miloşoski ve İliya Dimoski tarafından tanıtılan bildiri, dört ana prensip üzerine kuruldu. Bu prensipler, milli çıkarlar etrafında bir araya gelmek, tek topluma yönelik bütünleşme, hukukun üstünlüğü ve piyasa ekonomisini güçlendirmek olarak açıklandı.

Miloşoski, bu bildiriyle nihai amacın halka demokratik, üniter, siyasi olarak istikrarlı, adaletli, gelişmiş ve piyasa ekonomisine yönelik bir gelecek vermek olarak belirtti.