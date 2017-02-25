



VMRO-DPMNE İcra Kurulu üyeleri dün akşam parti genel merkezinde toplanım ülkedeki son durumu değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda kazanan Makedon parti ile kazanan Arnavut partinin hükümet kurması kuralının çiğnendiği kanısına varıldı.

Parti genel merkezinden yapılan basın açıklamasında, VMRO -DPMNE olarak 'Daha İyi Makedonya' koalisyonuna oyunu veren Makedon ve diğer etnik topluluklara mensup vatandaşların çoğunluğunun iradesini hiçe saymaya karşı çıktıkları belirtildi.

Açıklamada "Tiran'da hazırlanan platform üzerinden Arnavutçanın resmi dil yapılması Makedonya'nın yapısını yeniden tanımlamayı temsil ediyor. Bu da ülkenin çok etnikli yapısına zarar verip diğer etnik toplulukların ikinci dereceye indirgenmesi anlamına geliyor." şeklinde ifadeler kullanıldı.

İcra kurulu üyelerinin aldığı kararla VMRO-DPMNE milletvekillerinin bu platformun hayata geçirilmesini engellemek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürecek.