Meclis Başkanı Talat Caferi’nin hukuk dışı seçildiğini belirten VMRO-DPMNE milletvekilleri, bugün mecliste yapılması planlanan koordinasyon toplantısına katılmayacak.

Partiden yapılan açıklamada, “Meclis Başkanı kimliğiyle milletvekili Talat Caferi’nin gönderdiği davete katılmak için sebep görmüyoruz” denildi.

Caferi, yerel seçimlerle ilgili acil bir görüşme için grup başkanlarını koordinasyona davet etmişti.

Makedonya’da belediye başkanları ve konsey üyelerinin görev süreleri bugün itibariyle sona ererken, halen yerel seçimlerin ilan edilememesinin getireceği sıkıntılara çare aranıyor.