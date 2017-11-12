Çayır Belediyesindeki 2901 numaralı sandıkta tekrarlanan seçimler, ikinci tur sonuçlarını değiştirmedi ve BDİ adayı Visar Ganiu yeni belediye başkanı seçildi.

Devlet Seçim Komisyonunun sitesinde yayınlanan resmi verilere göre, 719 seçmenden 272’sinin oy kullandı. BDİ adayı Visar Ganiu’nun 169, Besa adayı Zekeriya İbrahimi ise 98 oy aldı. 5 oy ise geçersiz sayıldı.



Güncellenen sonuçlarla birlikte, 28 bin 591 kişinin oy kullandığı Çayır'da Visar Ganiu toplamda 13 bin 987, Zekeriya İbrahimi ise 13 bin 641 oy aldı.