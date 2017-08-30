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30 Ağustos 2017 Çarşamba

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Üsküp’te Zafer Bayramı Resepsiyonu Verildi

30 Ağustos Zafer Bayramının 95. yıldönümü vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve Askeri Ataşe Yarbay Burhan Ürek, Üsküp’teki Holiday İnn’de resepsiyon verdi.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 14:38
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Üsküp’te Zafer Bayramı Resepsiyonu Verildi

 

30 Ağustos Zafer Bayramının 95. yıldönümü vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve Askeri Ataşe Yarbay Burhan Ürek, Üsküp’teki Holiday İnn’de resepsiyon verdi.

Resepsiyona, Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani, Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Adalet Bakanı Bilen Saliyi, Sağlık Bakanı Arben Taravari, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mila Tsarovska, Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil, milletvekilleri Enes İbrahim ve Yusuf Hasani, TDP Genel Başkanı Beycan İlyas, devlet kurumlarının müdürleri, işadamları, diplomatlar, ordu yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Makedonya ve Türkiye milli marşlarının okunmasının ardından Büyükelçi Tülin Erkal Kara, katılımcılara hitap etti.

Kurtuluş savaşının şanlı Türk tarihinin müstesna örneklerinden biri olduğunu belirten Büyükelçi Kara, “26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruzun ardından 30 Ağustos’ta elde edilen bu büyük başarı, İstiklal Mücadelemizi zaferle taçlandırmıştır. Tarih boyunca tüm zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, inanç ve kararlılıkla aşan aziz milletimizin gücünün ortaya konması bakımından da bu zafer büyük anlam ifade etmektedir” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramını dost ve kardeş ülke olan Makedonya’da kutlamanın kendileri için mutluluk vesilesi olduğunu dile getiren Büyükelçi Kara, "Zira Zafer Bayramımızı kutlama imkanını sağlayan hem 30 Ağustos tarihindeki nihai zaferin hem de kurtuluş savaşımız sırasında Anadolu’da kazanılan sayısız muharebenin başkumandanlığını yapan Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, bu topraklarda yetişmiş ve askerini eğitiminin önemli bir bölümünü Manastır Askeri İdadisinde almıştır” diye konuştu.

Büyükelçi Kara, iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilere büyük önem verdiklerini vurguladı ve Makedonya’nın hem bir dost hem de bölgede güvenilir bir ortak olduğuna dikkat çekti.

15 Temmuz şehitlerini bir kez daha rahmetle andıklarını belirten Büyükelçi Kara, “15 Temmuz, Türk demokrasisi ve devleti için bir güç ve sebat sınavıydı. Bu sınavı büyük bir başarıyla geçtiğimiz için gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Büyükelçi Kara, FETÖ terör örgütünün Makedonya’da da mevcut olduğunu ve bir yıl önce Türkiye’de yaşananların bu örgütün neler yapabileceğinin göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zafer Bayramı Mesajı Okundu

Üsküp’teki Zafer Bayramı resepsiyonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik mesajı da okundu. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Türk milletinin 1919 yılında Samsun’da Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde başlattığı istiklal mücadelesi, tüm yokluk, yoksulluk ve imkânsızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zafere taşınmıştır. 30 Ağustos Zaferi, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Bu zafer, siyasi ve sosyal sonuçları itibariyle tarihe yön vermiş, emperyalistlere karşı istiklal savaşı yürüten birçok mazlum halka ilham ve umut kaynağı olmuştur”

Türkiye’nin tıpkı 95 yıl önce olduğu gibi, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tehditleri, saldırıları ve sabotaj girişimlerini bertaraf etme konusunda aynı kararlılığını muhafaza ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “FETÖ, DEAŞ, PKK, PYD gibi eli kanlı terör örgütlerine karşı hukuk, adalet ve demokrasiden taviz vermeden sürdürdüğümüz amansız mücadele, bu konudaki hassasiyetimizin en bariz örneğidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını şöyle sürdürdü: “Türkiye, bu mücadelesiyle hem kendi vatandaşlarının can güvenliğini sağlamakta, hem de küresel güvenliğe ciddi katkıda bulunmaktadır. Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de bekasına yönelen tehditleri kaynağında etkisiz hâle getirmeye devam edecektir. Şüphesiz bu zorlu süreçte en büyük güç kaynağımız “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan ve Tek Devlet” ilkeleri etrafında bütünleşen milletimizin birlik ve beraberliği ile dost ülkelerin desteğidir.”

Aziz Türk milletinin 15 Temmuz darbe girişimi karşısında sergilediği destansı direnişle, “Ya İstiklal Ya Ölüm” tercihiyle baş başa bırakıldığında neleri göze alabileceğini gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında “Türk Milleti, o gece 250 şehit ve 2 bin 193 gazi pahasına sadece darbe teşebbüsünü bertaraf etmemiş, aynı zamanda ülkesine, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıkma iradesini de ortaya koymuştur. Çanakkale’yi geçilmez kılan, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan, son olarak da 15 Temmuz gecesi tüm ülke sathında ayağa kalkan bu iradeyle ülkemiz, her türlü zorluğun üstesinden gelecek güç ve kapasiteye sahiptir” ifadelerine yer verdi.

“Nitekim darbe girişimi ve terör saldırıları başta olmak üzere yaşadığımız onca badireye rağmen, son bir yılda ekonomide, yatırımlarda ve ileri demokrasi yolunda elde ettiğimiz başarılar, bunun en açık ispatıdır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını şu cümlelerle tamamladı: “Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’i ve dava arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

 

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