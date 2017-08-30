Kurban bayramına sayılı günler kala Makedonya’daki Müslümanlar da kurbanlık alışverişine çıktı.

Bu vesileyle Üsküp’te bugünden itibaren kurban pazarı açıldı. İlk günden itibaren kurban pazarına gelenler arasında en mutlu olanları hiç kuşku yok ki çocuklardı.

Diğer yandan kurban fiyatları da geçen yıllara göre değişmedi. Küçükbaş kurbanlıklar 100 ile 240 avro arasında, büyükbaşlar ise 600 avrodan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.



Kurban Sahtekarlığı Korkutuyor

Makedonya’daki birçok dernek de vekaleten kurban bağışı topluyor. Yıllarca bu işi yapan ve güvenilir dernekler 100-120 avrodan vekaleten kurban bağışı toplarken, ne idiği belirsiz dernekler ise 60-80 avro arasında kurbanlık vekaleti broşürleri dağıtıyor.



Kurbanlık fiyatlarının belli olduğu bir dönemde, kesimi ve dağıtımı gibi ek masraflar eklenmeden 60 avroya vekaleten toplanan kurban bağışları birçok soru işaretini de beraberinde getiriyor.



Yetkililer, vekaleten kurban bağışında bulunmak isteyenlerin bunu güvenilir kurumlar üzerinde yapılması uyarısında bulunuyor.