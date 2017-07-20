Makedonya’daki 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri anma etkinlikleri, bu akşam Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliğinde tutulan demokrasi nöbetiyle son buldu.

Demokrasi nöbetine Makedonya’nın birçok yerinden katılım sağlanırken, Türk bayrakları dalgalandı. Katılımcılar, “Recep Tayyip Erdoğan” ve “Üsküp Sizinle Gurur Duyuyor” gibi sloganlar attı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, birkaç günden bu yana Makedonya’nın farklı bölgelerinde 15 Temmuz etkinlikleri gerçekleştirdiklerini hatırlattı.



Makedonya hükümetine bir kez daha taleplerini ilettiklerini söyleyen Büyükelçi Kara, “Biz burada dimdik ayaktayız. Nöbetimiz ilelebet devam edecektir. Burada bu tip terör örgütlerinin sonunu getirene kadar bizler ciddi mücadeleler yapacağız” ifadelerini kullandı.



Büyükelçi Kara, “Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz buradan. Ne olursunuz rahat olun! Buradaki insanlarımızın duası sizin için yeter. Emin olun ki Evlad-ı Fatihan her gün size binlerce dualar gönderiyor” dedi.



Büyükelçilik önünde düzenlenen törende 2013 Dünya Kur’anı Kerimi Güzel okuma yarışmasında birincisi Yaşar Çuhadar Kuran’ı Kerim’den ayetler okudu. Ardından Süleyman Baki 15 Temmuz şehitleri için dua yaptı.