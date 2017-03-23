



Kültür Bakanı Elizabeta Kançeska Milevksa ile görüşmek üzere Kültür Bakanlığını ziyaret eden T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın park halindeki makam aracındaki Türk bayrağına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

Saldırıyı engellemek isteyen Büyükelçinin özel şoförüne de saldırganlar tarafından fiziki müdahalede bulunulduğu öğrenildi.

Detaylar birazdan...