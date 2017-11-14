



Üsküp Şehir Belediye Başkanı Petre Şilegov ve Saraybosna Şehir Belediye Başkanı Abdulah Skaka bugün Üsküp’ün tarihi Davut Paşa Hamamında kardeş şehir protokolünü imzaladı.

İmza töreninin ardından Petre Şilegov yaptığı açıklamada Saraybosna'nın Üsküp’le kardeş şehir olan 20’nci şehir olduğunu ifade etti. Şilegov ayrıca eski Yugoslavya devletlerinin başkentlerinden kardeş şehir protokolünün imzalandığı son şehir olduğunu da belirtti.

Şilegov açıklamasının devamında Üsküp ile Saraybosna'nın hava kirliliği, altyapı, şehircilik gibi benzer sorunlarla karşılaştığını ve bu doğrultuda işbirliği içinde ortak çalışmalara imza atabileceklerini belirtti.



Saraybosna Belediye Başkanı Skaka ise yaptığı açıklamada Üsküp ve Saraybosna arasındaki işbirliği için iyi bir başlangıç olduğunu belirtti. Skaka Üsküp’ün eski Yugoslavya devletlerinin başkentlerinden kardeş şehir protokolünü imzalandığı ilk şehir olduğunu da kaydetti.

İmza töreninde her iki şehir belediyelerinden meclis üyeleri de yer aldı.

