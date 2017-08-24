



Geçtiğimiz günlerde Sırbistan’ın Üsküp Büyükelçiliğindeki diplomatlarını geri çağırmasının ardından meydana gelen kriz sona ulaşmak üzere. Alınan bilgiye göre Sırbistan Büyükelçiliğinin diplomatları bugün Üsküp’e dönüyor.

Tanyug’un haberine göre ise Makedonya’nın Belgrat Büyükelçisi, Vera Yovanovska Tipko’nun bugün Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edilecek. Görüşme bugün saat 11.00’da gerçekleşecek.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Sırbistan Büyükelçisi Duşanka Divyak Tomiç’in 31 Ağustos tarihinde Üsküp’e geleceği, 1 Eylül’de ise Başbakan Zoran Zaev’den görüşme talep edeceği öğrenildi.

Ayrıca Sırbistan Dışişleri Bakan İvica Daçiç ile Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov yarın Sırbistan’ın Niş şehrinde bir araya gelerek iki ülke arasındaki sorunları diyalog yoluyla çözmeye çalışacak.

Bu kriz konusudna dün Başbakan Zoran Zaev ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç arasında telefon görüşmesi yapılmıştı.