Resmi ziyarette bulunmak üzere Karadağ’da bulunan Başbakan Zoran Zaev, Karadağlı mevkidaşı Duşko Markoviç’le görüştü.

Zaev’in öncülüğünde ortaya atılan Üsküp-Podgoritsa-Saraybosna uçak seferlerinin başlatılması için ileriye yönelik bir adım daha atıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Zaev, Makedonya, Karadağ ve Bosna Hersek’in bu seferlerin başlatılması için taslak metin üzerinde uzlaşmaya vardığını ve bu metnin bölgede çalışan tüm havayolu şirketlerine teklif olarak sunulacağını söyledi. Zaev, uçak seferlerinin başlatılması halinde ekonomi başta olmak üzere bölgede yeni bir işbiği kapısının aralanacağını sözlerine ekledi.

Karadağ Başbakanı Markoviç de iki ülke arasında açık sorunların olmadığını kaydederek, Makedonya’nın NATO üyeliğini desteklediklerini belirtti.