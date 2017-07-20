Makedonya’daki 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma etkinlikleri, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği önünde tutulacak demokrasi nöbetiyle tamamlanacak.
Saat 23.55’ten itibaren T.C. Üsküp Büyükelçiliği protokol girişi tarafında (ul. Samoilova bb) demokrasi nöbeti başlayacak. 00.13’te ise Mustafa Paşa camiinden sala okunacak.
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