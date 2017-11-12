Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 79. Yıldönümünde T.C. Üsküp Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle anıldı.

T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’nın yanı sıra, Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil, milletvekili Enes İbrahim, bürokratlar, müsteşarlar ile Türk kurumlarının temsilcileri törende yer aldı.

09.05’te saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal marşı okundu.



Büyükelçi Kara, burada yaptığı konuşmadaKurtuluş Savaşının muzaffer komutanı, Cumhuriyetin banisi ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebedi istirahatgahına irtihalinin 79. yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle andıklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Makedonya’da anmanın özel bir önemi olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Kara, “Zira Atatürk gençlik yıllarını, Cumhuriyetimizin ilk tohumlarının filizlendiği bu güzel topraklarda geçirmiş, Manastır Askeri İdadisindeki öğrenimi sırasında daha sonra Türk aydınlanmasında önemli rol oynayacak arkadaşlarıyla milletimizin geleceğine ilişkin fikir teatilerinde bulunmuştur” dedi.



Büyükelçi Kara konuşmasında şunları ifade etti:

“En büyük eserim diyerek yüce Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetin ve kazanımlarının yılmaz bekçileriyiz. Bu anlayışla, 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhuriyetimizi ve bekamızı hedef alan hain darbe girişimini çok şükür milletçe bertaraf ettik.

Yüce milletimiz, Atatürk‘ün düşüncelerinden, ilke ve devrimlerinden güç alarak muasır medeniyetler düzeyinin üstüne muhakkak çıkacaktır. bu tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmek için ülkemizin beka mücadelesi verdiği bu olağanüstü dönemde bıkmadan usanmadan, umutsuzluğa kapılmadan ve hiç şikâyet etmeden azimle çalışmak, gelecek kuşaklara karşı en büyük ödevimizdir. Esasen bu, Atatürk‘ün bize verdiği bir görevdir.



Atatürk’ümüzü, silah arkadaşlarını, yine bu vesileyle tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, onların aziz hatıraları önünde hürmet ve tazimle eğiliyoruz.”