



Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov dün hükümet kurma görevini verdikten sonra bir televizyon kanalının konuğu olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kanal 5 televizyonuna verdiği açıklamalarda İvanov, hükümet kurma görevi hakkında da görüşlerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı İvanov, "Halkı endişe eden ve rahatsız eden devletin bölünmez bütünlüğünün zedelendiği, bağımsızlığının zarar gördüğü, Anayasa ve Ohri Çerçeve anlaşmasının dışına çıkıldığı konuları için artık gerçekleşmeyeceklerine dair garantimiz var. Halk bu konuda rahat olmalı" ifadelerini kullandı.

Bugün itibariyle siyasi krizin çözümüne doğru bir adım atıldığını da ifade eden İvanov, yavaş yavaş bu krizin de atlatılacağını ümit ettiğini belirtti.

İvanov, "Bu olaylarla bir örnek oluşturduk. Artık hükümet kurma görevini alanlara şart koşulamayacak, görüşülmesi uygun olmayan konular hakkında baskı almayacak. Hiçbir parti ülkenin bölünmez bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı üzerine pazarlık yapamaz. Zoran Zaev bu konular hakkında garanti verdi" dedi.

İvanov ayrıca olaylara iyimser bakılması, iyimser fikirler üretilmesi ve stratejik hedeflere odaklanılması gerektiğini savundu.

'Çoğunluk Meclis Olaylarına Karışan Kişileri Affetmeli'

Cumhurbaşkanı İvanov'a 27 Nisan'da Meclisteki saldırı olaylarına karışanlara af uygulayıp uygulamayacağı konusu da soruldu. 2001 yılının ardından yapılan afları örnek gösteren İvanov, Meclis çoğunluğundan böyle bir iyi niyet görmek istediğini söyledi.

Bu konu üzerine İvanov, "Bütün yaşanan olaylar 26 yıllık bağımsızlığa sahip bir ülkeye yakışmayacak hareketlerdi. Fakat 2001 yılında bir askeri çatışmanın yaşandığını ve bunun üstesinden gelmeyi başardığımızı göz önünde bulundurun. Yeni milletvekilleri eğer iyi niyetliyse, toplumu sakinleştirmek istiyorsa 2001 çatışmalarının ardından yapılan af uygulamasına bugün de uygulasın. Eğer askeri suçlular affedilebiliyorsa, neden duygusal açıdan bu şiddet olaylarına karışan kişiler de affedilmesin" ifadelerini kullandı.

İvanov aynı öyle 2001 sonrası çıkan af kararlarını örnek göstererek geçen yıl siyasetçilere yönelik uyguladığı af kararını da dile getirdi.

'İçişleri Bakanına Yakışmayacak Açıklamalardı'

İçişleri Bakanı Nuhiu'nun da 27 Nisan Meclis saldırı olayları hakkındaki açıklamalarına da yanıt veren İvanov, Meclis saldırı olaylarına karıştığını ve olağan üstü hal ilan etmek istediği yönündeki açıklamalara spekülasyon olarak değerlendirdi.

İvanov, "İçişleri Bakanına yakışmayacak açıklamalardı. Biz ne olağan üstü ne de savaş hali ilan etme gibi bir niyetimiz yoktu. Hiç kimse böyle bir şey düşünmemişti" dedi.