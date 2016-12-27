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27 Aralık 2016 Salı

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UETD Avrupa ve Balkan Türklerini Yakınlaştırmayı Hedefliyor

Avrupa Türk Demokratlar Birliği Genel Başkanı Zafer Sarıkaya Makedonya ziyareti, UETD olarak yaptıkları çalışmalar, gelecekteki hedefler gibi bir çok konuda gazetemize açıklamalarda bulundu.

27 Aralık 2016 Salı 18:11
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UETD Avrupa ve Balkan Türklerini Yakınlaştırmayı Hedefliyor



Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer Sarıkaya, bu hafta Makedonya'ya iki günlük ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında Sarıkaya bir çok temas kurdu.

UETD Genel Başkanı Zafer Sarıkaya Makedonya ziyareti, UETD olarak yaptıkları çalışmalar, gelecekteki hedefler gibi bir çok konuda gazetemize açıklamalarda bulundu.

Başta Makedonya ziyareti ile ilgili bilgi veren Sarıkaya, "Üsküp'te bulunma gerekçemiz tabii ki Balkan Türklerinin Avrupa Türkleriyle daha koordineli bir şekilde çalışmasına zemin hazırlamaktır. Balkanlarda yaşayan Türkler, Avrupa'daki Türkler gibi sadece 50 yıllık bir göç tarihine sahip değiller. Balkanların asli unsuru olmuş aşağı yukarı 700 yıldan beri buralarda var olan bir topluluktan bahsediyoruz. Bu bilgi birikimini, burada bulunmuş oldukları ülkelerde hayatlarını nasıl devam ettirdiklerini buradaki birikimlerini Avrupa'daki Türklerle nasıl paylaşabilecekleri noktasında bir fikir teatisine bulunmak aynı zamanda önümüzdeki süreç içerisinde Makedonya'da da UETD teşkilatımızın bir bölgesini oluşturmak üzere buradayız." dedi.

UETD'nin Amacı Avrupalı Türkleri Daha Yüksek Seviyeye Taşımak

Açıklamasının devamında Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin yapısı konusunda da bilgi veren Sarıkaya, kuruluş amacından bugün geldiği konuma kadar kurumun hakkında açıklama yaptı.

Zafer Sarıkaya, bu yönde yaptığı açıklamada "Avrupa Türk Demokratlar Birliği, 2004 yılında kurulmuş olan bir sivil toplum kuruluşudur. Temel gayesi olarak Avrupa'da yaşamakta olan Türk toplumunun sosyal, siyasal ve kültürel anlamda daha yüksek seviyelere tırmanışına vesile olmak. Siyasal anlamdaki toplumun her katmanında var olmasını istemiş olduğumuz bir Avrupalı Türk kitlesi öncelikle aidiyet bilincini oluşturmak zorunda. Yani nereden geldiğinizi, nereye ait olduğunuzu bilmeden, kökeninizi bilmeden sizin bir toplum içerisinde var olabilme imkanınız olmayacak. Dolayısıyla kültürel anlamda dil yeteneğimizi kaybettiğimiz bir ortamda din olgumuzu da kaybetmek üzere olduğumuzu bileceğiz.  Çünkü dinimizi dilimiz üzerinden okuyan bir topluluğuz.  Bu bağlamda biz UETD olarak dil olgusuna son derece önem veren hayatın her alanında var olmayı önemseyen ve siyasal katılımı da temel olgularından birisi kabul eden bir sivil toplum örgütüyüz. Yaşamış olduğumuz ülkenin demokrasisine de bu anlamda katma değer sağladığımıza inanıyoruz. Yaşamış olduğumuz her bir ülke ile Türkiye arasında köprüler kurmaya ve doğru olguyu doğru bir şekilde Batıya yansıtmayı hedefleyeceğiz.  Yine Batıdaki olguları da Türkiye'ye ve İslam Dünyası'na yansıtılmasını sağlayacağız. Zira Avrupasız bir Türkiye'nin, Türkiyesiz bir Avrupa'nın önümüzdeki süreç içerisinde dünya barışı  ve ekonomisi için de çok doğru bir adım olmadığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye ve Almanya Mülteci Sınavını Geçti"

Son yıllarda yaşanan göçmen krizi konusuna da değinen Sarıkaya, bu yönde dernek olarak attıkları adımlar konusunda da bilgi verdi.
Sarıkaya, "Halihazırda devam eden bir Suriye krizi var. Suriye'deki krizin başladığı günden itibaren Türkiye'nin yaklaşık üç buçuk Milyon insana kapısını açtığını görüyoruz. Üç buçuk Milyon insana on milyarın üzerinde bir harcama yapıldığını ve bu harcamanın karşılığında Batı topluluğunun  bırakın bir şekilde bu harcamalara dahil olmayı vermiş oldukları sözleri dahi tutmadıkları bir ortamdayız.  Bununla birlikte Türkiye bu üç buçuk mülteciyi kabul ederken insanların diline, dinine, rengine, ırkına bakmaksızın sadece insan olgusunda hareket ederek tüm bu insanlara kapısını açtığını görüyoruz. Batının mülahazasına baktığım zaman ise Türkiye'ye 'Kapınızı açın, bunları misafir edin, mümkünse bunları ağırlayın ama asla Kapıkule'den bizlere doğru bir yönlendirmede bulunmayın' diyen bir Batının insanlık anlamında hümanizme anlamında dünyaya veya Türkiye'ye nasıl bir ders vermeye kalktığını da ibretle izliyoruz. Ancak bir ülkeyi burada ayırmak durumundayım. Özellikle Almanya'nın bir milyonun üzerinde mülteci kabul etmesi, mülteci konusunda Almanya'nın doğru bir sınav verdiğini gösteriyor.  Diğer Avrupa ülkelerinin maalesef bu sınavda başarısız olduğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.

"Şubelerimiz PKK Tarafından Saldırıya Uğradı"

Avrupa'da Müslümanlara ait bazı binalar son dönemde kundaklanıyor. Bu konuda UETD olarak neler yapılabileceği konusunda bilgi veren Zafer Sarıkaya, "Sivil toplum kuruluşlarını hedef haline getiren insanlar demokrasiden nasibini almamış, çok sesliliğe veya insanların fikirlerine tahammül edemeyen insanlardır. Bunlar kimdir diye baktığımız zaman karşınızda özellikle Avrupalı Türk Demokratlar Birliği anlamında PKK Terör Örgütünü görüyorsunuz. Şu ana kadar 11 tane şubemizin PKK terör örgütü tarafından Molotof kokteyli ile veyahut organize edilmiş çeteler vasıtasıyla saldırıya uğradığını görüyorsunuz. Üzülerek söylemem gerekiyor ki  saldırıya uğramış olan bu şubelerimizin hangi terör örgütü tarafından saldırıya uğradığı bilinildiği halde maalesef yapan kişiler teşhis edilememiş ve şu ana kadar hukuk önüne çıkartılamamıştır." dedi.

"Teröre Karşı Dayanışma İçinde Olmalıyız"

Teröre karşı Alman toplumuyla dayanışma içerisinde olduklarını ifade eden Sarıkaya, "Bulunmuş olduğumuz ülkelerin ve tüm Avrupa devletlerinin özellikle terör örgütlerine karşı herhangi bir ayrım yapmaksızın terör örgütlerinin tamamını bir savaş mantığı içerisinde, bir mücadele mantığı içerisinde karşılarına almalarını ve her türlüsüne karşı mücadele etmelerini umut ediyorum. Zira terörün iyisi ve kötüsü olmaz. Son olarak Berlin'de gerçekleştirilen hain terör saldırısında biz UETD olarak Berlin'deydik. Alman toplumumuzla olan dayanışmamızı ifade ettik.  Zira biz bu ülkeleri geleceğimiz adına vatan kabul ettik. Fakat aynı şekildeki dayanışmanın Ankara'da  terör saldırısında da İstanbul da yapılan bir terör saldırısında da PKK terör örgütüne karşı da, DEAŞ terör örgütüne karşı da DHKPC terör örgütüne karşı da ve çok sinsice kendilerini saklamaya çalışan ama 15 Temmuz darbe teşebbüsünde tüm çıplaklığıyla hain yüzlerini ortaya koyan FETÖ terör örgütüne karşı yapılmasını umut ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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