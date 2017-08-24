



Hükümet bugün Ucuz elektrik tarifesinin Ekim ayı itibariye geri getirildiğini açıkladı. Bu konu üzerine Başbakan Zoran Zaev, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Koço Angyuşev ve Ekonomi Bakanı Krelnik Bekteşi ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Zaev, seçim öncesinde halka vaat ettikleri en önemli konulardan biri olan ucuz elektrik tarifesini yeniden hayata geçirdiklerini ifade etti.

Zaev, hafta içi her gün ve Cumartesi olmak üzere 14.00 ila 16.00 ve 22.00 ila 7.00 saatleri arasında ucuz elektrik tarifesinin mümkün olacağını açıkladı. Pazar günü ise şimdiye kadar olduğu gibi günün tamamı ucuz elektrik tarifesi mevcut olacağını da kaydetti.

Zaev açıklamasının devamında ise “Bu uygulamayla devlet 8 Milyon Euro’yu gözden çıkararak, halkın parasını geri iade ediyor” dedi.

Başbakan Yardımcısı Koço Angyuşev, bu uygulamanın elektrik fiyatının artmasına etki etmeyeceğinin altını çizdi.