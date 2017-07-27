



Gostivar’a bağlı Simnica köyünden üç kişi daha yüksek ateş, ishal ve kusma likayetiyle Üsküp’teki Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğine kaldırıldı. Sağlık Bakanı Yardımcısı Goce Çakarovski, söz konusu üç kişinin daha önce kliniğe kabul edilen dört kişi gibi hayati tehlikeleri bulunmadığını açıkladı.

Paniğe gerek olmadığını kaydeden Çakarovski, uzmanların koyunların bulunduğu ağılda incelemelerde bulunmak üzere yola koyulduğunu ancak saha şartları nedeniyle ulaşmakta güçlük çektiğini belirtti.

Çakarovski, Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonun sürekli toplantılar gerçekleştirdiğini ve en geç yarına kadar Üsküp, Priştine ve Tiran’da yapılan klinik testi sonuçlarının açıklanacağını sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz günlerde ağır hasta olarak kliniğe getirilen 50 yaşındaki adam ve 23 yaşındaki oğlu hayatını kaybetmişti. Aileden dört kişi daha benzer belirtilerle hastaneye getirilmişti.

Resmi olmayan bilgilere göre doktorlar kemirgenlerden insana geçen kanamalı ateş hastalığından şüpheleniyor.