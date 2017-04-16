



Anayasa değişikliği ile ilgili yapılan halk oylamasında Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,21 "evet", yüzde 48,79 "hayır" oyu çıktı.

Halk oylamasında oyların sayımına geçilmesinin ardından Türkiye'de sandıkların yüzde 99,97'si açıldı.

Buna göre 24 milyon 326 bin 251 oy "evet" için kullanılırken 23 milyon 173 bin 124 kişi "hayır" oyu tercihinde bulundu. Kullanılan oyların 849 bin 447'si ise geçersiz oldu.

Yurt içinde katılımın yüzde 87,28 olduğu halk oylamasında yüzde 51,21 "evet", yüzde 48,79 "hayır" oyu çıktı.

Yurt dışı sonuçlarında ise açılan sandık yüzde 64,36 oldu. Buna göre 376 bin 493 oy ile yüzde 59,02 "evet", 261 bin 432 oy ile yüzde 40,98 "hayır" çıktı.

