58 milyon 366 bin 647 seçmenin oy hakkı bulunduğu Anayasa Değişikliği referandumunda 174 bin 456 sandıkta oy kullanıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) doğudaki illerde oy verme işlemi için başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak, diğer illerde ise 08.00-17.00 olarak uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Doğu’daki 32 ilde oy kullanma saati 16.00’da dolarken Türkiye geneli oy verme işlemi saat TSİ 17.00 itibari ile sona erdi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarında gümrük kapılarında oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.