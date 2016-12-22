Ankara’da Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a yapılan suikast, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği ve Rusya Federasyonu Üsküp Büyükelçiliği tarafından kınandı.

T.C. Üsküp Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, “Meslektaşımız, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a karşı düzenlenen menfur terör saldırısını kınıyoruz. Ailesi ve Rusya halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Rusya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, terör saldırısı kınandı ve başsağlığı mesajları iletildi.

Mesajda, “Sayın Karlov, tüm profesyonel kariyerinin vatanına adamış, ülkesinin dış politikadaki çıkarları için çalışmıştır. Bu aşağılık cinayeti sadece organize edenlerin değil uygulayanların da hak ettiği cezayı alacağından eminiz” ifadeleri kullanıldı.