



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik saldırıya ilişkin, "Biliyoruz ki bu Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecini özellikle bozmaya yönelik bir provokasyondur ama bu provokasyona gelmeyecek kadar Rusya yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti yönetimi de irade sahibidir." dedi.

Erdoğan, bu akşam saat 18.57 itibariyle Çankaya Belediyesi'ne ait sanat galerisinde Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un alçakça ve hunharca katledilmiş olmasını nefretle kınadığını söyledi.

Diplomatlar arasında müstesna bir yeri olan Karlov ile bir hafta önce Tataristan Cumhurbaşkanını Külliye'ye getirdiğinde, Türkiye- Rusya ilişkileri ve Türkiye- Tataristan ilişkilerini görüşme fırsatı olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu akşam Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin ile bu olayı sıcağı sıcağına değerlendirme imkanımız oldu ve tabii olayı başından itibaren, gerek şahsım gerek Başbakanımız gerek İçişleri Bakanımız gerek Sağlık Bakanımız bütün ilgili arkadaşlar yakından takip ediyoruz. Bu süreç içerisinde ülkem ve milletim adına Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin’in şahsında tüm dost Rus halkına taziyelerimizi tekraren özellikle iletmek istiyorum. Biliyoruz ki bu Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecini özellikle bozmaya yönelik bir provokasyondur ama bu provokasyona gelmeyecek kadar Rusya yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti yönetimi de irade sahibidir.

Bu akşamki görüşmede özellikle uluslararası terörle mücadelede bundan sonraki sürece yönelik dayanışmamızın çok daha güçlü çok daha farklı olması konusunda da mutabık kaldık. Kendileri özellikle bizlerden Rusya’nın büyükelçilik, başkonsolosluk gibi bu tür merkezlerindeki güvenlik tedbirlerinin arttırılması noktasındaki ricaları oldu. Bunun yanında özellikle kendileri bizim de ısrarımıza rağmen Sayın Karlov'un cenazesini kendi gönderecekleri uçakla aldırma talebinde bulundular. Bir soruşturmayla ilgili bir operasyon merkezini kendilerinin de göndereceği elemanlarla birlikte yapmanın çok daha isabetli olacağı ifadesini kullandılar. Bizler tüm bunların müşterek olarak yapılmasında bizim açımızdan da herhangi bir sıkıntı yok dedik, olabilir dedik ve bu konuyla ilgili de bütün başta Sayın Başbakan olmak üzere ilgili bakan arkadaşlarımıza da gerekli talimatı verdik."

"Olay tüm boyutlarıyla araştırılıyor'

Olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını ve araştırılacağını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu saldırıyı ülkemizdeki Rusya Federasyonu Büyükelçisi nezdinde özellikle Türkiye’ye, Türk Devletine ve Türk Milletine karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyorum. Ve bu, Türk-Rus ilişkilerine yönelik açık bir provokasyondur. Bu gerçeği Rus dostlarımızın da gördüğüne eminim. Şu anda Halep meselesi başta olmak üzere Suriye'deki insani krizin çözümü noktasında Rusya ile aramızdaki ilişkilerin çok ciddi bir dayanışma içerisinde yürütülmüş olması, Halep'teki zulmü durdurmak için ortaya koyduğumuz dayanışma, oradaki mazlumların İdlip'e çıkarılması, hatta hatta gerekirse ülkemize taşınma noktasında atılmış adımlar Rusya ile Türkiye dayanışmasının bir ürünüdür. Bunu tabii devam ettirmekte de kararlılığımız var. Olayın ardından Sayın Putin ile yapmış olduğumuz görüşmede, bunun bir provokasyon olduğu noktasında hemfikiriz ve burada herhangi bir ihtilaf da söz konusu değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonraki sürece yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bundan sonraki sürece yönelik şu anda bu akşam Moskova'ya inen Mevlüt Çavuşoğlu arkadaşımız oradaki dışişleri bakanları olarak, Suriye’deki gelişmeleri birlikte ele alıp burayı nasıl bir an önce tekrar bir barış ortamına dönüştürebiliriz bunun çalışmaları yapılıyor. Bizler bu akşam, Sayın Başkan Putin ile mutabık kaldığımız gibi bu adımları atacağız, ortak soruşturma komisyonunu kuracağız. Şu anda zaten bütün Rusya’ya ait başta büyükelçilik, başkonsolosluklar olmak üzere buralardaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır ve sürece yönelik atılması gereken adımlar atılıyor ve hastanede özellikle Karlov ile ilgili bütün atılacak adımlar bu konuda ailesiyle görüşmeler yapılmak suretiyle yapılmaktadır. Bir an önce buradaki işlemler de bitirilerek Sayın Karlov'u Rusya'ya göndereceğiz. Bu konuda irtibatlarımız karşılıklı olarak devam edecek."

"Rusya-Türkiye başımız sağ olsun"

Erdoğan, Rusya ile ilişkilerin önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bizler için çok çok önemli, bölge için çok çok önemli ve bu ilişkileri bozma gayreti içerisinde olanlara sesleniyorum: Bütün bu beklentileriniz bilesiniz ki hiçbir zaman ulaşacağınız bir netice olmayacaktır, boşa bekliyorsunuz, boşa bekleyeceksiniz. Bizler kararlı bir şekilde bu akşam da o mutabakatımızı ortaya koyduk. Bunu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bir kez daha Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan bu saldırıyı nefretle kınıyor, Sayın Putin’in şahsında dost Rus halkına ve müteveffanın ailesine başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Milletçe bir ve beraber olarak bu olaylar karşısında çok daha kararlı durmak ve bu kararlı duruşumuzu da sürdürmek suretiyle şu anda farklı havalar içerisinde olanların oyunlarının da bozulacağını, bozulmakta olduğunu gösterelim istiyorum. Biz, Rusya-Türkiye olarak bu konuda kararlıyız, Rusya-Türkiye başımız sağ olsun." AA