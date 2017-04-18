Türkiye’deki Anayasa Değişikliği referandumu, Makedonya basınında da büyük ilgiyle karşılandı. Paskalya nedeniyle dün çıkmayan günlük gazeteler, bugünkü sayılarında referandum sonuçlarına yer verdi. Makedonya basınının çoğunluğunun Avrupa medyasından alıntı yaptığı görülürken, T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Sultan” benzetmesi yapıldı. Referandumda diasporanın oylarının büyük önem taşıdığı kaydedildi.

“Vest” gazetesi, “Economist” dergisinin “Türkiye Diktatörlüğe Doğru Kayıyor” başlığından alıntı yaparken, muhalefetin seçimlerin iptal edilmesi taleplerine yer verdi.

“Dnevnik” gazetesi AB’li siyasilerin Türkiye’nin AB üyeliği müzakerelerinin sona erdirilmesine ilişkin açıklamalarını başlığına taşırken, Rusya ve İran’ın olumlu yorumlarına da yer verdi.

“Erdoğan’a Sultan kuvveti verilmesine Evet, Avrupa Türkiye’sine Hayır” başlığını atan “Sloboden Peçat” gazetesinin haberinde, referandumunda İç Anadolu ve diasporadaki oylarla “Evet” çıktığını, İstanbul, Ankara ve İzmir’in “Hayır” dediği kaydedildi.

“Utrinski Vesnik” ise “Erdoğan, popüler ve kutuplaştırıcı bir şahsiyet oluyor” başlığıyla okuyucularının karşısında çıkarken, referandumla birlikte Erdoğan’ın 2029 yılına kadar iktidarda kalmayı garantilediği belirtildi.

“Avrupa Erdoğan’ın Atacağı Adımlardan Korkuyor” başlığını kullanan “Nova Makedoniya” gazetesi, haberinde hem T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Avrupa liderlerinin referandum yorumlarına yer verdi.

“Türkiye’de Tarihi Referandum; Erdoğan Sultan Oluyor” manşetiyle çıkan “Veçer” gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk halkının tarihi bir karar verdiği açıklamalarına yer verdiği gibi referandum değişikliğinin içeriği hakkında da bilgi verdi.

Referandumla ilgili üç ayrı haberle okuyucularıyla buluşan “Koha” gazetesi “Anayasa Değişikliği Ne İçeriyor ve Erdoğan’ın Türkiye’si Nasıl Olacak” başlığını kullandı. Haberde, referandum değişikliklerinin içeriği hakkında bilgilendirme yapıldı.