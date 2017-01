İngiltere Başbakanı Theresa May, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. May, Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başbakan Binalı Yıldırım tarafından da Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılanacak May, düzenlenecek ortak basın toplantısının ardından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

Görüşmenin ardından makamında gerçekleştirilen ortak açıklamada konuşan Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile gerek ikili, gerekse heyetler arası çalışma yemeğinde yaptıkları görüşmelerin her iki ülke hakkında da hayırlara vesile olacağına inancını dile getirdi.

Erdoğan, "Gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik, gerek ticari, gerek kültürel... Bütün bölgesel sorunları, terörle mücadele konusunu ele alma fırsatını bulduk." dedi.

'Ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarmak hedefimiz'

Ekonomik alanda Türkiye ile İngiltere arasında 15,6 milyar dolar seviyesine çıkan ticaret hacmini ilk etapta 20 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Kendilerine ben de bunu teklif ettim ve 'Bu adımı atalım' dedim." ifadesini kullandı.

Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığın ilk adımının 2010 yılında atıldığına dikkati çekerek, "Attığımız bu adımın bundan sonraki süreçte gelişerek devamını ve her iki ülke arasında aksamadan, her yıl ne yaptık, ne yapıyoruz, ne yapacağız... Bunları her iki ülkenin yetkilileri, gerek bakanlar düzeyinde, gerekse başbakanlar düzeyinde sürdürülmesinin çok çok isabetli olacağına inanıyorum ve bu konuda zaten mutabık kaldık." diye konuştu.

May: Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik

Daveti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunan May, son derece faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

May, Türkiye'nin, İngiltere'nin en eski dostlarından biri olduğunu ve iki ülke ilişkilerinin 400 yıllık geçmişe dayandığını hatırlattı.

İngiltere Başbakanı, Türkiye'nin, 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasisine sahip çıktığına vurgu yaparak, büyük bir mücadelenin gösterildiğini anlattı. Hukukun üstünlüğü ve uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmenin devam ettirilmesinin önemli olduğuna işaret eden May, hükümetin de zaten bunun sözünü verdiğini kaydetti.