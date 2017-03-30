



Makedonya Cumhuriyeti Tapu ve Kadastro Ajansı temsilcilerinden oluşan dört kişilik bir heyet, 29-30 Mart 2017 tarihlerinde T.C. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığında incelemelerde bulunmak ve haritacılık alanında ikili işbirliğine zemin teşkil edecek olan Mutabakat Muhtırasını imzalamak üzere Ankara’ya gitti.

Makedonya Heyeti AREC Genel Müdürü Slavçe Trpeski, Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlerin Koordinasyonu ile Stratejik Planlama Sürecinden Sorumlu Danışman Lidija Krstevska, Jeodezi Danışmanı Sasho Dimeski oluşuyor.



T.C. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Makedonya ile haritacılık alanındaki temaslar 1999 yılında başlamıştır. MSB Harita Genel Komutanlığı ile AREC arasında üç yıldan beri devam eden görüşmeler neticesinde iki ülke arasında haritacılık alanında işbirliği yapılması maksadıyla bir Mutabakat Muhtırası metni hazırlanmıştır. Söz konusu Mutabakat Muhtırası, coğrafi bilgi mübadelesi, eğitim, uzmanlık bilgilerinin aktarımı, uluslararası ortak işbirliği programlarının geliştirilmesi ve teknik işbirliği hususlarını kapsamaktadır. Teknik uzman ziyaretleri, harita üretimi hususunda danışmanlık hizmetleri, kurs ve görev başı eğitimleri, müştereken sempozyum ve çalıştayların düzenlenmesi gibi faaliyetler de yapılması öngörülen işbirliği faaliyetleri arasındadır." ifadeleri yer aldı.



Harita Genel Komutanı Mühendis Albay Osman Alp ile Makedonya Cumhuriyeti Tapu ve Kadastro Ajansı Genel Müdürü Slavçe Trpeski tarafından imzalanan bu Mutabakat Muhtırası, tarihi bağları güçlü olan her iki ülke arasında haritacılık alanında mevcut ilişkilerin geliştirilmesine bir katkı sağlayacağı ifade edildi.