Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasanın 18 maddesinin değişikliği için yapılan halk oylamasının sonuçlarının ardından basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

“İradesine Sahip Çıkan, Milletin Her Bir Ferdine Şükranlarımı Sunuyorum”

Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü’nde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan 2017 Anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylamasının sonuçlarının ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyerek, “Milletimiz bir kez daha gerçekten çok çok müstesna, farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş, hür iradesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen Anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir” dedi.

Oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletin her bir ferdine şükranlarını sunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye demokrasisine, milletin tercihlerine, sandığına sahip çıktığı sürece Allah’ın izniyle önümüze çıkan her türlü sorunu, sıkıntıyı krizi aşabilecek güçte ve kabiliyettedir. Bunun son örneğini 15 Temmuz darbe girişiminde açık, net olarak gördük. 16 Nisan halk oylaması, milletimizin geleceğine sahip çıktığının önemli bir göstergesidir” değerlendirmelerine yer verdi.

“Bugün Türkiye, Yönetim Sistemi Konusunda Tarihî Bir Karar Verdi”

Bugün Türkiye’nin 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihî bir karar verdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kararın sıradan bir olay olmadığını, bugün yönetim sistemi üzerindeki değişim-dönüşüm kararının verildiği bir gün olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her zaman olduğu gibi bu halk oylamasında da mevcudu savunmak kolay, değişimi savunmak zor olmuştur. Hamdolsun bu zoru başardık, milletimizin teveccühüyle tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz” diye ekledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Bilindiği gibi Anayasa değişikliği sadece 18 maddeden oluşmasına rağmen içeriği itibariyle köklü bir değişim arz etmektedir. Bu mesele ülkemizin gündeminde aslında uzun zamandır konuşuluyor. Örneğin, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemden bu yana sürekli medyanın bana sorduğu sorulardan bir tanesi olmuştur. Daha sonra birçok panelde karşılaştığım sorulardan bir tanesi olmuştur. Başbakan olduğumuz dönemde yine aynı şekilde bu soruyla her zaman karşı karşıya olduk. Şimdi ise yapılan kamuoyu araştırmaları 2015 yılı başında başkanlık sistemine geçiş konusuna verilen desteğin yüzde 25-30’lar düzeyinde olduğunu gösteriyor. Burası özellikle çok büyük önem arz ediyor. İşte böyle zor bir süreç sonunda bugün Türkiye 25 milyon evet oyuyla kararını vermiştir.”

“Güneydoğu Anadolu’da Tüm İllerde 10 İla 20 Puanlık Artışlar Olduğunu Görüyoruz”

Halk oylaması öncesinde ‘evet’ için çalışan, bu yönde kararlı bir duruş ve yoğun bir çaba gösteren AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile sivil toplum kuruluşlarına ve kurumlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Verilen tüm oylar elbette önemlidir. Ama özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki oyların ayrıca önemi olduğunu da burada vurgulamak isterim. Partilerin halk oylamasındaki pozisyonlarını dikkate aldığımızda Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm illerde 10 ila 20 puanlık artışlar olduğunu görüyoruz. İnşallah bu sonuçlar ülkemizin önünde yeni bir dönemin başladığının da müjdecisi olacaktır. Buradan ülkemizin tamamıyla birlikte bu bölgelerimizdeki vatandaşlarımıza tercihlerini ülkemizin birliğinden, beraberliğinden, kardeşlikten yana kullandıkları için hassaten şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Halk oylaması sürecinde ve sandık başında tercihini ‘evet’ yönünde ortaya koyanlara, şahsına gösterdikleri güven ve teveccüh için ayrıca teşekkür ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu iradenin evet yönünde çıkmış olması, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin milletimiz tarafından kabul gördüğünü ifade etmesi bakımından bizim için ayrıca değerlidir” ifadelerini kullandı.

“İlk Defa Sivil Siyaset Eliyle Yönetim Sistemimizi Değiştiriyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Anayasa değişikliği herhangi bir değişiklik değildir. Bu farklıdır ve bu çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Geçmişte anayasalarımızın ve onunla biçimlenen yönetim sistemimizin belirlenmesi ya Kurtuluş Savaşımız ve sonrası gibi olağanüstü şartlarda veya darbe dönemlerinde olmuştur. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz, bu bakımdan bu çok çok önemli. Bu değişim elbette Anayasa değişikliğiyle gerçekleşiyor. Ama 16 Nisan bugüne kadar yapılan Anayasa değişikliklerinin çok ötesinde bir anlama sahiptir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle birlikte yürütme, yasama ve yargı erkleri arasındaki ilişkiler birbirlerinden tamamen ayrılmıştır. Bu üç organ kendi alanlarında yapacakları çalışmalarla aynı ortak hedefe, yani ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ amacı doğrultusunda hizmet verecektir.”

“Yurt Dışındaki Vatandaşlarımız, Demokrasi Mücadelesini Gurbette Verdiler”

Halk oylamasında ‘evet’ veya ‘hayır’ diyen herkesin, 80 milyon nüfusu, 81 vilayeti, 780 bin kilometrekare toprağıyla tüm Türkiye’nin zaferi olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşların da bu zaferin önemli bir parçası olduğuna işaret ederek, “Bu süreç içerisinde özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın ne çileler çektiğini hep birlikte yaşadık. Ve onlar demokrasi mücadelesini gurbette verdiler. Ama asla demokrasiden taviz vermeden bu mücadeleyi verdiler. Ve şimdi nihai neticeler açıklandığında verdikleri bu mücadelenin ne kadar verimli, ne kadar bereketli olduğunu da gördük, görüyoruz” sözlerine yer verdi.

“Yeni Sistem İle İlgili Değişiklikler, 3 Kasım 2019 Tarihinde Yürürlüğe Girecek”

Halk oylamasının bitip o süreçte yaşanan tartışmaların geride kaldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti: “Önümüzde yepyeni bir dönem vardır. Bilindiği gibi Anayasa değişikliğinin tüm maddeleri hemen yürürlüğe girmiyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile ilgili değişiklikler 3 Kasım 2019 tarihinde yapılması öngörülen seçimlerle birlikte yürürlüğe girecektir. Önümüzde bu tarihe kadar yapılması gereken pek çok iş var. Çünkü 3 Kasım 2019 tarihinde bu ülkenin yönetimine talip olacak herkesin milletimizin karşısına çok güçlü bir hazırlıkla çıkması gerekiyor. Artık sadece sloganlarla, sadece belirli değerlerin istismarıyla bu ülkede cumhurbaşkanı seçilip yönetimi üstlenmek mümkün değildir. Milletimizin gönlünü kazanmanın, özellikle bu tür bir tavrın yanında geleceği için de söyleyecek sözünüz, hayata geçirecek projeniz veya projeleriniz, projelendirilmiş yatırımlarınız olmak zorundadır. Başka türlü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neticeye ulaşmak mümkün değildir. Ülkemizin yönetimine talip olmak isteyen herkes için hazırlık yapmak üzere 2019 yılına kadar önemli bir zaman vardır.”



Bugüne kadar Türkiye’de yedi halk oylamasının yapıldığına, bugün yapılan halk oylamasının sekizinci olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün bu halk oylamalarını şöyle bir masaya yatırıp ne getirmiştir, ne götürmüştür diye baktığımızda bu halk oylamasının, bu referandumun çok çok anlamlı olduğunu göreceksiniz. Çünkü bu gerçekten Türkiye’nin geleceğine, istikbaline hem inşa, hem ihya adımı olarak büyük önem arz etmektedir” görüşlerine yer verdi.

“Diğer Ülkelerin Ve Kurumların Da Milletimizin Kararına Saygı Duymalarını İstiyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamayı şu cümlelerle tamamladı: “Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışmalarla yormak yerine herkesin bu hedefe odaklanmasında fayda görüyoruz. Aynı şekilde diğer ülkelerin ve kurumların da milletimizin kararına saygı duymalarını istiyoruz. Özellikle müttefik olarak kabul ettiğimiz devletlerin ülkemizle ilişkilerini, terörle mücadelemiz başta olmak üzere hassasiyetlerimize uygun şekilde geliştirme yönünde çaba göstermelerini bekliyoruz. Bir kez daha halk oylaması sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve yine özellikle başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere, bunun yanında tüm sandıklarda görev alan vatandaşlarıma, -memur olur, siyasi partilerin temsilcileri olur- çok çok teşekkür ediyorum. Sandığa giderek demokrasisine, iradesine, geleceğine sahip çıkan tüm vatandaşlarıma kalbi şükranlarımı bildiriyorum.”





Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı