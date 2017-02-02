



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le yaptığı ortak açıklamada, "İslamist terör ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. Çünkü İslam ile terör bir araya gelemez. İslam'ın kelime anlamı barıştır. Dolayısıyla kelime anlamı barış olan bir ifadeyi eğer biz terörle yan yana getirirsek bu, o dinin mensuplarını üzer." dedi.

"Dünyada DEAŞ'a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi veren bir 2. ülke yok"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"DEAŞ terör örgütünden dolayı, kalkıp 'İslamist terör'ü kullanırsak bu üzücü olur. Bunu lütfen kullanmayalım. Çünkü kullanıldığı sürece biz bunun karşısında durmak durumundayız, sessiz kalırsak bunu kabul olur. Ben Müslüman Cumhurbaşkanı olarak bunu asla kabul edemem. Şu anda dünyada DEAŞ'a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi veren bir ikinci ülke yok. Herkes işin lafında ama biz, bununla mücadelede kararlılığımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

Kaynak: TRT Haber