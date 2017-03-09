



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara bugün Üsküp'ün merkez Belediye Başkanı Andrey Jernovski ile görüştü. Merkez Belediyesi tarafından yapılan açıklamada görüşmede ülkedeki son gelişmelerin masaya yatırıldığı ifade edildi.

Merkez Belediyesi'nin yazılı açıklamasında "Görüşmede her iki taraf Meclisi toplanıp Meclis Başkanını seçmesi, hükümetin kurulması ve bir an önce krizden çıkılması konusunda ortak fikirlerini iletti. Ayrıca siyasi krizin ülkedeki ekonomiyi de engel olabileceği konuşuldu." ifadeleri yer alıyor.