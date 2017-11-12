





Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu bugün Batı Trakya’da İskeçe ve Gümülcine şehirlerini ziyaret ediyor.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu bu ziyareti kapsamında Gümülcine Müftülüğü'nü ziyaret ederek Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile görüştü. Görüşmede Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Serdar Çam ve TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Mahmut Çevik yer aldı.



Çavuşoğlu daha sonra Gümülcine’de Türk Gençler Birliği’nin hazırladığı programa katılarak gençlerle görüştü.

Cuma namazını İskeçe Çınar Camii’nde kılan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, namaz sonrası İskeçe halkıyla selamlaştı.

